Newcastle vence Arsenal (2-0) no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa

O finalista da edição 2022/2023 venceu na capital britânica graças aos gols de Alexander Isak no fim do primeiro tempo (37') e de Anthony Gordon no início da segunda etapa (51').

O Newcastle surpreendeu o Arsenal (2-0) no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa, nesta terça-feira (7), em Londres, quinze anos depois da vitória anterior no estádio dos 'Gunners'.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Newcastle não vencia no campo do Arsenal, contando todas as competições, desde novembro de 2010, com um 1 a 0 num jogo da Premier League em que Andy Carroll marcou o gol do triunfo.