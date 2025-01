Matheus Cunha tem suspensão reduzida após comprar óculos novos para segurança

A oferta do atacante do Wolverhampton, Matheus Cunha, de comprar novos óculos para um funcionário da segurança após uma confusão pós-jogo ajudou a convencer o órgão disciplinar a reduzir a suspensão do brasileiro de três para dois jogos.

Cunha acabou sendo suspenso por dois jogos por uma briga com seguranças do Ipswich após a derrota de seu time por 2 a 1 no Estádio Molineux, em 14 de dezembro, pela 16ª rodada da Premier League.