Florentino Pérez convoca eleições à presidência do Real Madrid

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deu início nesta terça-feira (7) ao processo de eleições do clube, nas quais poderá ser candidato único.

"Após reunião do Conselho de Administração realizada hoje, e de acordo com o artigo 38, parágrafo b, dos Estatutos do Real Madrid CF, o presidente do clube solicitou à Junta Eleitoral que iniciasse o procedimento para a convocação de eleições para presidente e do Conselho de Administração", informou o clube em um breve comunicado publicado em seu site.