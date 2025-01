EUA registra temperaturas gélidas após tempestade de inverno

Temperaturas congelantes em uma área extensa dos Estados Unidos dificultavam, nesta terça-feira (7), o restabelecimento do serviço de energia e a limpeza de estradas, após uma tempestade de inverno atingir o país, do centro à costa do Atlântico.

Houve cinco mortes no trânsito e a tempestade cobriu de gelo e neve diversas cidades, de Wichita a Washington, causando bloqueios e o fechamento de estradas.