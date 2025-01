Em caso similar ao Brasil, advogados chilenos acusam soldado israelense de crime de guerra

Um grupo de advogados do Chile apresentou uma denúncia contra o soldado israelense Saar Hirshoren, que está passando férias no país, em um movimento judicial semelhante ao ocorrido com o soldado Yuval Vagdani no Brasil.

Hirshoren é soldado do chamado Batalhão 749 do Exército de Israel e está na Patagônia chilena. A iniciativa é apoiada pela Fundação Hind Hajab, que também atuou no caso do soldado que estava de férias no Brasil.