Em 2024, 37,5% dos trens de longa distância da DB atrasaram

Pontualidade da Deutsche Bahn seguiu piorando no ano passado. Empresa ferroviária alemã afirma estar implementando plano de ação para reverter o quadro.O conhecido problema de pontualidade dos trens da empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) piorou em 2024, segundo dados publicados pela empresa na sexta-feira (03/01). Segundo o relatório, apenas 62,5% dos trens de longa distância da DB, conhecidos pelas siglas ICE e IC, chegaram ao seu destino dentro da margem de tolerância de 6 minutos do horário previsto no ano passado. O número é ligeiramente pior que o de 2023, quando 64% dos trens de longa distância chegaram no horário. Os trens regionais, que cobrem distâncias menores, são mais pontuais. Em 2024, 90,3% dos trens regionais de passageiros chegaram dentro de 6 minutos do horário programado, leve queda em relação à marca de 91% em 2023. Quais são os motivos dos atrasos? A DB listou uma série de razões pelas quais a pontualidade no transporte ferroviário alemão segue piorando desde 2021. A empresa ferroviária disse que a "infraestrutura ultrapassada e sobrecarregada" provocou muitas interrupções, e que o grande número de obras em andamento para renovar a rede desestabilizou a grade de horários. A DB disse também que houve um crescimento no tráfego nos principais centros de transporte, que colocou mais pressão sobre a infraestrutura ferroviária. O "mercado de trabalho apertado" foi citado como outro motivo para os atrasos pois, segundo a DB, dificulta que a empresa satisfaça plenamente sua necessidade de pessoal. A DB disse ainda que eventos climáticos extremos não ajudaram, citando inundações no sul da Alemanha em junho de 2024 que causaram danos substanciais à infraestrutura. A empresa afirmou estar implementando um plano de ação para melhorar sua pontualidade, que envolve "o aumento do início pontual das viagens de trens, a remoção de limites de velocidade excepcionais em trechos da linha ferroviária, o aumento da disponibilidade técnica da frota de trens e a estabilização nos principais centros da rede de transporte". (dpa) Autor: Kieran Burke