Cristãos ortodoxos celebram um Natal sombrio em Gaza, devastada pela guerra

Os cristãos ortodoxos celebraram um Natal sombrio nesta terça-feira (7) na Faixa de Gaza, devastada pela guerra, com fiéis afirmando que não haveria presentes para as crianças nem alegria durante as festividades deste ano.

Na ricamente decorada Igreja de São Porfírio, no coração da Cidade de Gaza, enquanto os combates continuavam por todo o território palestino, cerca de uma dúzia de membros da comunidade cristã ortodoxa se reuniram para o serviço matutino anual.