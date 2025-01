'Cabe à História julgar' papel de Jean-Marie Le Pen, diz Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, destacou o "papel" que o líder da extrema direita Jean-Marie Le Pen, falecido nesta terça-feira (7) aos 96 anos, desempenhou na vida política da França e "que cabe agora à História julgar".

"Figura histórica da extrema direita, desempenhou um papel na vida pública do nosso país durante quase setenta anos, que agora cabe à História julgar", disse Macron em um comunicado, no qual apresentou as suas condolências à família.