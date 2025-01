Vice-presidente do Fed para setor bancário renuncia antes da posse de Trump

Barr afirmou em nota que deixará o cargo o mais tardar em 28 de fevereiro, 18 meses antes do fim de seu mandato, em 13 de julho de 2026.

O vice-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed, banco central), responsável pela supervisão bancária, Michael Barr, anunciou nesta segunda-feira (6) que deixará o cargo antes da hora e abre a porta para que o futuro presidente Donald Trump escolha seu substituto.

Barr, nomeado para esse cargo poderoso pelo presidente em fim de mandato, Joe Biden, continuará sendo governador do Fed, uma função que inclui um assento permanente no Comitê de Política Monetária da agência, responsável pelas taxas de juros.

"O risco de uma disputa pelo cargo pode ser uma distração para a nossa missão", escreveu ele em uma carta a Biden, publicada pelo Fed.

Sua saída do cargo abre o caminho para Trump substituí-lo por alguém alinhado com sua visão do papel da agência.

O seu sucessor, que deverá ser confirmado pelo Senado, que será controlado pelos republicanos de Trump, deverá adotar uma abordagem mais branda na regulação e supervisão bancária.