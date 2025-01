Sinner começa 2025 com folga na liderança do ranking da ATP

O tenista italiano Jannik Sinner lidera o ranking da ATP com mais de 4.000 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o alemão Alexander Zverev, de acordo com a primeira lista de 2025, divulgada nesta segunda-feira (6).

O astro Novak Djokovic, de 37 anos e que vai em busca de seu 25º título de Grand Slam no Aberto da Austrália (12 a 26 de janeiro), se mantém em sétimo, apesar da eliminação nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane, há três dias.

Thiago Wild, na 76ª colocação, é o único brasileiro dentro do Top 100. O jovem João Fonseca, de 18 anos, campeão do Next Gen ATP Finals em dezembro e do Challenger de Camberra no último sábado, subiu 32 posições e é o número 113 do mundo.

-- Ranking da ATP nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.830 pts