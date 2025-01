Rússia anuncia conquista da cidade ucraniana de Kurakhove

A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (6), ter capturado a cidade mineradora de Kurakhove, no leste da Ucrânia, após uma batalha de quase três meses, e disse que a vitória lhe permitirá tomar o restante da região de Donetsk "em um ritmo acelerado".

Cada campo está buscando reforçar suas posições em um momento crítico do conflito, que começou há quase três anos, poucos dias antes da posse, em 20 de janeiro, do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que prometeu intermediar rapidamente um cessar-fogo entre Kiev e Moscou.

A cidade, que tinha 22.000 habitantes antes da guerra, era uma posição defensiva fundamental para as tropas ucranianas nesse setor e está próxima a um grande depósito de lítio, um mineral raro.

Na frente leste, após meses de um avanço lento, mas constante, as tropas russas anunciaram que haviam “liberado completamente a cidade de Kurakhove, a maior aglomeração no sudoeste de Donbass”, o coração industrial da Ucrânia.

Kurakhove também fica a cerca de 30 km ao sul de Pokrovsk, um importante centro logístico para as forças ucranianas, em direção ao qual as tropas russas estão avançando.

No entanto, um mapa dos combates feito pelo blog militar DeepState, que é próximo ao Exército ucraniano, mostra toda a cidade sob controle russo.

O Estado-Maior ucraniano declarou no Facebook que havia “repelido 27 ataques” nesse setor e que medidas haviam sido tomadas para “identificar e destruir grupos de assalto inimigos”.

De acordo com o ministério russo, as forças ucranianas transformaram Kurakhove em “uma poderosa área fortificada com uma rede desenvolvida de posições de tiro e comunicações subterrâneas”.

Nos últimos meses, a Rússia acelerou seus avanços no leste da Ucrânia. No final de 2024, fez seus avanços mais significativos desde as primeiras semanas da invasão.

Mas até agora Moscou não conseguiu obter ganhos significativos e, de acordo com Kiev, está sofrendo enormes perdas.