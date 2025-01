Robbie Keane é o novo treinador do húngaro Ferencvaros

O ícone do futebol irlandês Robbie Keane foi anunciado como o novo treinador do húngaro Ferencvaros, anunciou nesta segunda-feira (6) o tradicional clube de Budapeste.

Keane, ex-atacante do Tottenham, encerrou em 2018 uma brilhante carreira de duas décadas como jogador, sendo o artilheiro da seleção irlandesa. Ele participou da campanha em que a Irlanda avançou até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, onde a acabou sendo eliminada nos pênaltis pela Espanha.