Primeiro-ministro britânico denuncia 'mentiras e desinformação' após críticas de Elon Musk

O primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, se mostrou crítico nesta segunda-feira (6) com "quem difunde mentiras e desinformação", após os ataques do bilionário americano Elon Musk à gestão no Reino Unido de um caso de exploração sexual.

"Quem divulga mentiras e desinformação não está interessado nas vítimas, mas em si mesmo", declarou Keir Starmer, depois que Musk, o homem mais rico do mundo e importante aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou na quinta-feira no X um caso de exploração sexual de mais de 1.500 crianças na Inglaterra entre 1997 e 2013, no qual culpou as autoridades de não ter tomado medidas.