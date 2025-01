BEVERLY HILLS:

Fernanda Torres vence Globo de Ouro como melhor atriz de drama; 'Emilia Pérez' e 'O Brutalista' se destacam

A brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama por seu papel em "Ainda estou aqui", na noite de domingo (5), na 82ª edição da cerimônia que abre a temporada de premiações de Hollywood, realizada na Califórnia.

(EUA Globo de Ouro televisão entretenimento prêmio gente cinema, 808 palavras, já transmitida)

BEVERLY HILLS:

Estrelas de Hollywood brilham em dourado no Globo de Ouro

As principais estrelas de Hollywood revelaram no Globo de Ouro deste domingo suas primeiras apostas de moda para a temporada de premiações deste ano, e seus "looks", com grande presença do dourado, não decepcionaram.

(televisão prêmio gente cinema moda, 415 palavras, já transmitida)

BEVERLY HILLS:

Lista dos ganhadores da 82ª edição do Globo de Ouro

Estes são os ganhadores da 82ª edição do Globo de Ouro, que aconteceu no domingo no Hotel Beverly Hilton, na Califórnia.

(EUA cinema entretenimento prêmio televisão gente Globo, 300 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden proíbe novas explorações de petróleo e gás em imensa área marítima

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proibiu nesta segunda-feira (6) novas explorações de petróleo e gás em uma vasta área de águas costeiras, semanas antes da posse de Donald Trump, que é favorável ao aumento da produção de combustíveis fósseis.

(EUA meio-ambiente governo energia, 447 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Crônica da reeleição anunciada (e contestada) de Maduro na Venezuela

"A paz triunfará aqui!", gritou o presidente Nicolás Maduro quando foi proclamado reeleito na Venezuela, enquanto as manifestações que denunciavam fraude eram ferozmente reprimidas.

(Venezuela política eleições direitos manifestações dissidência, 700 palavras, a ser transmitida)

TEGUCIGALPA:

Ex-general que liderou golpe contra Zelaya é preso em Honduras

O ex-chefe do Estado-Maior Conjunto de Honduras, general Romeo Vásquez, foi enviado à prisão aguardando julgamento depois de ser preso no domingo como suposto responsável pelo homicídio pelas mãos dos militares de um manifestante em 2009, dias depois de liderar o golpe de Estado contra o ex-presidente Manuel Zelaya (2006-2009).

(prisioneiros golpe Honduras, 453 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Começa julgamento do ex-presidente francês Sarkozy por financiamento ilegal de campanha

O julgamento do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, acusado de ter recebido dinheiro do falecido ditador líbio Muammar Gaddafi para financiar uma das suas campanhas eleitorais, começou nesta segunda-feira em Paris.

(França corrupção política julgamento Líbia, 500 palavras, a ser transmitida)

PARIS:

'Vontade de rir' segue intacta dez anos após o atentado jihadista ao Charlie Hebdo

Dez anos após o ataque jihadista que devastou sua redação, a revista satírica francesa Charlie Hebdo publicou nesta terça-feira (6) um número especial com charges sobre Deus, para reafirmar que sua vontade de rir "nunca desaparecerá".

(religião imprensa, 577 palavras, já transmitida)

MADRI:

Franco divide a política espanhola 50 anos depois de sua morte

O primeiro dos cem atos pelo 50º aniversário da morte de Francisco Franco acontece nesta quarta-feira sem a participação da oposição de direita, que acusa o socialista Pedro Sánchez de impulsionar os atos por oportunismo político e para distrair a atenção.

(Espanha história ditadura política, 600 palavras, a ser transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Presidente destituído da Coreia do Sul resiste à prisão

O presidente sul-coreano destituído, Yoon Suk Yeol, continua resistindo à ordem de prisão contra ele nesta segunda-feira, poucas horas antes de expirar oficialmente o prazo para executá-la.

(CoreiadoSul política justiça, 500 palavras, a ser transmitida)

-- ÁFRICA

PARIS:

Homem forte do Estado Islâmico, um discreto financista somali

Reconhecível por sua barba laranja, o procurado e esquivo somali Abdul Qadir Mumin é provavelmente o homem forte do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), embora não tenha o título oficial de califa, estimam os analistas.

(Somália conflito Levante África atentados, 700 palavras, a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Japão pede explicações aos EUA após bloqueio de compra da US Steel

O Japão pediu explicações aos Estados Unidos, nesta segunda-feira (6), depois do veto americano à compra da siderúrgica US Steel pelo grupo Nippon Steel, uma decisão que pode pôr em risco os investimentos japoneses no país.

(EUA Japão aço política empresas, 558 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]