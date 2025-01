Nepal suspende voos de helicóptero na região do Everest

As companhias aéreas nepalesas decidiram suspender os voos de helicóptero na região do Everest até novo aviso devido ao seu impacto no meio ambiente e nos montanhistas, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (6). Devido à falta de estradas transitáveis, os helicópteros são um meio de transporte essencial nos vales e encostas do Himalaia, especialmente em caso de emergência.

No entanto, com o aumento do turismo no Himalaia, as viagens de helicóptero dispararam nos últimos anos, especialmente no Parque Nacional Sagarmatha, que abriga o pico mais alto do mundo.

Por mil dólares (6.155 reais na cotação atual), um helicóptero pode levar turistas ao acampamento-base do Everest, evitando um percurso a pé que costuma durar quinze dias. Segundo a Associação de Operadores Aéreos do Nepal (AOAN), existem em média quinze voos diários deste tipo, podendo chegar a sessenta em alta temporada. Um número que as autoridades do parque consideram excessivo. "É uma área geologicamente muito sensível, os voos de helicóptero em baixa altitude perturbam o meio ambiente e o emprego, porque mantêm os montanhistas afastados", disse à AFP Sushma Rana, responsável do parque.