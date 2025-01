Ministro do Interior diz que 125 'mercenários' foram detidos na Venezuela por planos contra Maduro

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou, nesta segunda-feira (6), que 125 "mercenários" de "diversas nacionalidades" foram detidos após serem acusados de "atos terroristas", os quais ele vinculou à oposição liderada por María Corina Machado.

"São 125 detidos, mercenários, neste momento", por "execução de atos terroristas na Venezuela, atos de desestabilização", afirmou em uma coletiva de imprensa com veículos de comunicação pró-governo.

As denúncias de planos para provocar violência são frequentes no governo venezuelano, que diariamente acusa seus opositores de conspirar contra o presidente Nicolás Maduro com o apoio dos Estados Unidos e da vizinha Colômbia.

Cabello afirmou que o financiamento dos "mercenários" detidos "vem do narcotráfico e do narcoparamilitarismo colombiano, com apoio dos (ex-presidentes) Álvaro Uribe e Iván Duque".

"É o financiamento que a senhora María Corina Machado recebe de grupos terroristas que querem levar a Venezuela ao caos", acrescentou.