França identifica primeiro caso de nova variante da mpox

Um primeiro caso da nova variante da mpox foi identificado na França, informou nesta segunda-feira (6) o Ministério da Saúde do país europeu em um comunicado, confirmando uma informação de um jornal local.

O Ministério foi informado "de um primeiro caso humano de mpox do clado 1b no território nacional, na Bretanha", no noroeste da França, detalhou o comunicado, transmitido à AFP.