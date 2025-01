Coreia do Norte lança míssil balístico durante visita de Blinken ao Sul

A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira (6), um míssil balístico enquanto o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, realiza uma visita ao vizinho do Sul.

Segundo o Japão, o projétil caiu no mar.

Blinken e o ministro sul-coreano de Relações Exteriores, Cho Tae-yul, condenaram o ensaio militar de Pyongyang.

"Condenamos o lançamento do míssil da RPDC (Coreia do Norte) de hoje, outra violação das múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU", indicou Blinken em uma coletiva de imprensa conjunta com Cho em Seul.