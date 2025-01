Biden recebe opositor venezuelano González Urrutia em Washington

“No dia 10 de janeiro, pela vontade soberana do povo venezuelano, devo assumir o papel de comandante em chefe”, disse ele em um vídeo postado em suas redes sociais.

Até o momento, a Casa Branca não incluiu González Urrutia na agenda, mas uma fonte americana familiarizada com a reunião confirmou à AFP que Biden o receberá na segunda-feira.

Não se sabe se ele falará com Trump, que sucederá Biden no cargo em 20 de janeiro. Marco Rubio, o futuro chefe da diplomacia dos EUA, é um oponente ferrenho de Maduro, a quem chamou de “ditador”.

Durante sua visita de dois dias, González Urrutia se reunirá com membros do Congresso, incluindo o senador republicano Rick Scott, que é próximo ao presidente eleito Donald Trump.

González Urrutia também estava programado para participar de uma reunião do Conselho Permanente da OEA, o órgão executivo da instituição, mas ela foi cancelada devido à nevasca em Washington, disseram fontes da oposição à AFP.

González Urrutia, que está exilado na Espanha desde setembro, prometeu retornar ao seu país para tomar posse como presidente “de qualquer maneira”.

Antes disso, ele embarcou em um giro internacional. No fim de semana, ele se reuniu com os presidentes da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou, em Montevidéu.

Após sua visita aos Estados Unidos, ele planeja viajar para o Panamá e a República Dominicana.