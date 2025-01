Biden encontra líder da oposição da Venezuela, Edmundo González, na Casa Branca

A reunião de González ocorreu no momento em que ele tenta angariar apoio em seu esforço para destituir Maduro do cargo na sexta-feira, quando por lei começa o próximo mandato presidencial da Venezuela.

González iniciou uma turnê pela América do Sul com escalas na Argentina e no Uruguai no sábado. Ele convocou os venezuelanos que vivem na região de Washington a se reunirem na segunda-feira em frente aos escritórios da Organização dos Estados Americanos (OEA).

González deixou a Venezuela para se exilar na Espanha em setembro, depois que um juiz emitiu um mandado de prisão contra ele em conexão com uma investigação sobre a publicação de registros eleitorais. Na semana passada, o governo anunciou uma recompensa de US$ 100 mil por informações sobre o paradeiro do líder da oposição venezuelana.

Ainda nesta segunda-feira, Maduro anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o Paraguai, após o presidente paraguaio, Santiago Peña, ter demonstrado seu apoio a González e tê-lo reconhecido como vencedor das eleições. Além de romper relações, a Venezuela solicitou a saída imediata do pessoal diplomático do Paraguai no país. Por sua vez, o governo paraguaio solicitou aos seus representantes credenciados na Venezuela que abandonassem o território no prazo de 48 horas.