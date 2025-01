Vice do Equador diz que assumirá presidência do país em meio a disputa com Noboa

A vice-presidente do Equador, Verónica Abad, disse no sábado que assumirá o poder neste domingo (5), quando começa a campanha para as eleições de fevereiro, das quais participará o presidente Daniel Noboa, que recebeu o apoio das Forças Armadas.

"Assumirei a presidência (...) por mandato expresso na lei", disse Abad, que para o Executivo cometeu uma ausência temporária no cargo ao não comparecer até 27 de dezembro à embaixada equatoriana na Turquia para ser conselheira por ordem de Noboa.