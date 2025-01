Vazamento de petróleo mata mais de 30 cetáceos no Mar Negro

Mais de 30 mamíferos aquáticos morreram em uma maré negra causada pelo naufrágio de dois petroleiros russos no Mar Negro no mês passado, anunciou neste domingo uma ONG especializada, com sede na cidade russa de Sochi.

O vazamento de petróleo começou em 15 de dezembro, quando dois petroleiros russos foram surpreendidos por uma tempestade no Estreito de Kerch, que liga a Rússia à península ucraniana da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. Os navios transportavam 9.200 toneladas de combustível, das quais pelo menos 40% podem ter sido derramadas no mar.