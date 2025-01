Valladolid e Las Palmas caem na Copa do Rei para times de divisões inferiores

Outros dois times da primeira divisão do Campeonato Espanhol, Valladolid e Las Palmas, caíram na fase de 16-avos de final da Copa do Rei depois de perderem neste domingo (5) para adversários de categoria inferior.

Por duas vezes o Valladolid esteve à frente no placar, mas o Ourense conseguiu a reação e os times foram para o intervalo empatados em 2 a 2. No início do segundo tempo, Ángel Sánchez (52') fez o gol que deu a vitória ao time da casa.