Primeira-ministra italiana visita Trump em Mar-a-Lago

Ela também foi vista apertando as mãos do senador da Flórida Marco Rubio.

A visita da líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália ocorre dias antes da viagem do presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, à Itália, para reunir-se com Meloni e, separadamente, com o papa Francisco em Roma.

