Osaka abandona final do torneio de Auckland, a uma semana do Aberto da Austrália

A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, abandonou neste domingo (5) a final do torneio de Auckland com dores abdominais, a uma semana do início do Aberto da Austrália.

Vencedora de quatro Grand Slams, Osaka disputava sua primeira final do circuito da WTA em três anos contra a dinamarquesa Clara Tauson. Após vencer o primeiro set por 6-4, ela pediu atendimento médico e pouco depois abandonou a partida.