Opositor venezuelano se reúne com Milei e segue para os EUA

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia se reuniu no sábado, 4, com os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Os encontros marcaram as primeiras visitas do opositor a aliados em busca de apoio antes da posse do ditador Nicolás Maduro, no dia 10.

González Urrutia estava exilado na Espanha e retornou à América Latina para uma série de encontros com líderes da região.