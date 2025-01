Olympique de Marselha goleia Le Havre e se isola na vice-liderança do Francês

No duelo que fechou a 16ª rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha goleou o Le Havre (17º) e se isolou na vice-liderança, sete pontos atrás do Paris Saint-Germain (1º).

O time do técnico Roberto De Zerbi vem se mostrando como a alternativa mais sólida para brigar pelo título em caso de uma improvável derrocada do PSG no segundo turno do campeonato.