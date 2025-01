Morre o ex-primeiro-ministro Costas Simitis, considerado o 'modernizador' da Grécia

Costas Simitis foi um dos fundadores do Pasok ("Movimento Socialista Pan-helênico"), o partido socialista criado em 1974, após a queda da ditadura dos coronéis.

Uma das principais figuras do movimento de renovação do Pasok, ele sucedeu Andreas Papandreou, líder histórico do partido, e foi primeiro-ministro de 1996 a 2004.