Exército israelense diz ter atacado mais de 100 'alvos terroristas' em dois dias

"A força aérea atingiu mais de 100 alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza e eliminou dezenas de terroristas do Hamas" na sexta-feira e no sábado, disse em comunicado.

Pelo menos 59 pessoas foram mortas em Gaza entre sexta-feira e sábado, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas em Gaza, que são considerados confiáveis pela ONU.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou na quarta-feira intensificar os ataques ao território palestino se o grupo islamista continuasse disparando foguetes contra seu país.

Israel afirma que vem sofrendo ataques quase diários há mais de uma semana, embora os disparos sejam menos frequentes do que no início da guerra, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023.