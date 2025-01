Coreia do Sul: população protesta por prisão de Yoon Suk-yeol que está prestes a expirar

A última tentativa de prisão do político, na sexta-feira, 03, precisou ser interrompida após um impasse de mais de cinco horas entre os investigadores da agência anticorrupção do país e o serviço de segurança presidencial, que os impediu de entrar na residência de Yoon.

Centenas de sul-coreanos, agasalhados contra temperaturas congelantes e contra a neve, protestam neste domingo, 5, pela prisão e detenção do presidente deposto Yoon Suk-yeol, que sofreu impeachment pela sua fracassada tentativa de promulgação da lei marcial. A ordem de prisão contra Yoon, emitida no último dia 30, expira na segunda-feira, 6.

"Deixei o meu trabalho (num café) para vir proteger o nosso país e a democracia", declarou a mulher que passou a noite em frente à residência presidencial.

Yoon mergulhou o país no caos político em dezembro, no dia 3, com a sua fracassada tentativa de promulgação da lei marcial, e desde então tem permanecido escondido na residência presidencial, rodeado por centenas de agentes de segurança para resistir às tentativas de prisão.

Ele enfrenta acusações criminais por insurreição, um dos poucos crimes não protegidos pela imunidade presidencial, que pode resultar na sua condenação à prisão ou mesmo à pena de morte.