Atirador mata 12 em Montenegro, incluindo 2 crianças

Série de assassinatos ocorreu após discussão em restaurante de vilarejo. Autor dos disparos morreu a caminho do hospital após atirar na própria cabeça. País decretou três dias de luto nacional.Montenegro iniciou na quinta-feira (02/01) três dias de luto nacional, depois que um homem matou 12 pessoas a tiros, incluindo duas crianças, após uma discussão em um restaurante de uma pequena cidade, antes de morrer de ferimentos autoinfligidos, em um dos piores assassinatos em massa do pequeno país dos Bálcãs. O agressor, identificado pela polícia como Aleksandar Aco Martinovic, de 45 anos, inicialmente matou quatro pessoas quando abriu fogo após uma discussão em um restaurante no vilarejo de Cetinje na tarde de quarta-feira. Em seguida, ele matou oito pessoas a tiros, incluindo duas crianças, em três outros locais, disse a promotora Andrijana Nastic. Martinovic foi encurralado por policiais perto de sua casa na cidade e tentou se matar com um tiro na cabeça, morrendo em seguida devido aos ferimentos a caminho do hospital nas primeiras horas de quinta-feira, disse o ministro do Interior, Danilo Saranovic. "Quando ele viu que estava em uma situação desesperadora, ele tentou o suicídio. Ele não sucumbiu aos ferimentos no local, mas durante o transporte para o hospital”, disse Saranovic à emissora estatal de Montenegro, RTCG. Cidade tem segundo incidente do tipo em três anos O incidente é o segundo tiroteio em três anos na mesma cidade, localizada 38 quilômetros a oeste da capital Podgorica. Em 2022, um homem armado matou 10 pessoas, incluindo duas crianças, antes de ser morto a tiros. A polícia disse que Martinovic estava bebendo muito e tinha um histórico de posse ilegal de armas. Após uma discussão com os clientes do restaurante, ele foi para casa, pegou uma arma, voltou ao restaurante e começou a atirar, segundo a polícia. Quatro outras pessoas sofreram ferimentos com risco de morte durante o tumulto de quarta-feira, e uma permanece em estado crítico, disse Aleksandar Radovic, diretor do Centro Clínico de Podgorica. O primeiro-ministro montenegrino, Milojko Spajic, chamou o tumulto de uma "terrível tragédia" e declarou três dias de luto nacional. O presidente Jakov Milatovic disse que estava "horrorizado" com o ataque. md (Reuters, EFE)