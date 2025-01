Ancelotti defende Vini: 'É difícil aguentar tudo o que ele passa'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do atacante brasileiro Vinícius Júnior, que se envolveu em uma nova polêmica depois de ter sido expulso no último jogo contra o Valencia: "É difícil aguentar tudo o que ele passa", disse o italiano em entrevista coletiva neste domingo (5).

"Vejo o que acontece e o que aconteceu nos estádios com ele. Ele melhorou muito sua atitude e ainda pode melhorar, mas ninguém é perfeito. Está trabalhando muito nisso e melhorou muito, tanto que é o melhor jogador do mundo", disse Ancelotti na véspera do jogo da fase de 16-avos de final da Copa do Rei contra o Minera, da quarta divisão espanhola.