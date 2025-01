Síria anuncia retomada de voos internacionais em Damasco na terça-feira

A Síria anunciou, neste sábado (4), que o principal aeroporto do país, em Damasco, retomará os voos internacionais de e para a capital a partir da próxima semana, depois que as viagens comerciais foram suspensas em dezembro, após a tomada do poder pela coalizão rebelde. "Anunciamos que começaremos a receber voos internacionais de e para o Aeroporto Internacional de Damasco" na terça-feira (7), disse a agência de notícias estatal Sana, citando Ashhad al Salibi, que dirige a Autoridade de Aviação Civil e Transporte Aéreo.

"Queremos garantir às companhias aéreas árabes e internacionais que iniciamos a fase de reabilitação dos aeroportos de Aleppo e Damasco com a ajuda de nossos aliados, para que eles possam acomodar aviões vindos de todo o mundo", acrescentou Salibi.

Aviões de ajuda internacional estão chegando na Síria, e os voos internos também estão sendo retomados. A primeira aeronave de ajuda egípcia aterrissou em Damasco no sábado, levando a primeira remessa de ajuda humanitária enviada pelo Cairo desde a queda do regime de Bashar al Assad em 8 de dezembro, anunciou o ministro das Relações Exteriores do Egito. Na quinta-feira, a Qatar Airways anunciou a retomada dos voos para a capital síria a partir de terça-feira, após uma interrupção de quase 13 anos.