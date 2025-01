Rússia prende quatro menores sob suspeita de planejar ataque

A agência de notícias estatal Tass publicou um vídeo no qual, segundo a agência, um dos menores detidos é visto admitindo diante das câmeras que seguia “canais neonazistas na rede social Telegram”.

“Li nesses canais que você deve agir contra a polícia”, diz ele, cujo rosto está embaçado.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as agências policiais russas têm anunciado com frequência a prisão de indivíduos suspeitos de colaborar com Kiev.