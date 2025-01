Novos ataques aéreos israelenses no sul de Gaza matam pelo menos 10

Ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 10 pessoas na manhã deste sábado, 4, no sul de Gaza, segundo funcionários do Hospital Nasser. Os três ataques atingiram um carro, uma casa e pessoas que estavam na rua, na cidade de Khan Younis. Não houve comentários imediatos do exército israelense.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 59 pessoas foram mortas e mais de 270 ficaram feridas por ataques nas últimas 24 horas.