Casa Branca notifica Congresso dos EUA sobre plano para vender US$ 8 bi em armas a Israel

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou ao Congresso do país que pretende vender US$ 8 bilhões em armas para Israel. Parte dos armamentos está estocada e pode ser fornecida imediatamente, mas a maioria deles levaria um ano ou mais para ser entregue, disseram duas pessoas sob condição de anonimato, porque o aviso aos congressistas ainda não foi despachado formalmente.

O pacote de armas se somará a um auxílio militar de pelo menos US$ 17,9 bilhões dado pelos Estados Unidos a Israel desde os ataques conduzidos pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que deram início à guerra entre os israelenses e o grupo muçulmano.

O governo do presidente Joe Biden sofreu críticas por causa das crescentes mortes de civis palestinos durante o conflito. Houve manifestações em universidades e iniciativas fracassadas no Congresso conduzidas por alguns políticos governistas para bloquear as vendas de armamentos a Israel.

Os Estados Unidos pausaram o envio de bombas de 2.000 libras a Israel em maio do ano passado por preocupações com as mortes de civis caso as armas fossem usadas durante operações na cidade de Rafah, ao sul de Gaza. O governo Biden exigiu que Israel aumentasse a ajuda humanitária enviada à região. Em novembro, porém, recusou-se a limitar as transferências de armas a Israel.