Barcelona vai multar em até € 500 quem andar de patinete na calçada

Sanções valem também para quem dirige sem capacete, e podem chegar a 500 euros. Patinetes elétricos são cada vez mais populares na cidade espanhola, que reage apertando o cerco contra condutores imprudentes.Usuários de patinetes elétricos arriscam ser multados a partir de 1º de fevereiro em até 500 euros (R$ 3,2 mil) em Barcelona, na Espanha, caso dirijam sem capacete ou pelas calçadas da cidade. É mais uma ação que a administração municipal toma contra os veículos após banir os patinetes de aplicativo em 2023 – medida também tomada por Paris no mesmo ano e replicada por Madrid em outubro do ano passado. As restrições valem também para bicicletas. Pelas novas regras, patinetes capazes de trafegar a uma velocidade superior a 25 quilômetros por hora passarão a ser classificados como motos e terão que passar por um processo de licenciamento e emplacamento. A medida visa coibir comportamentos imprudentes que põem pedestres e condutores em risco. Cada vez mais populares, esses veículos podem viajar a 40 quilômetros por hora – muito acima da velocidade em que trafegam ciclistas – e têm sido usados para cometer roubos e furtos. Patinetes terão que trafegar nas ciclovias, podendo desviar para ruas secundárias com limite de velocidade de 30 quilômetros por hora. Patinetes cada vez mais populares mesmo após fim de aplicativos Segundo a prefeitura, o número de usuários do meio de transporte aumentou num ritmo quatro vezes maior que o de ciclistas, somando hoje cerca de 44 mil viagens diárias. De cada dez condutores, sete são homens. Hoje, as leis de trânsito de Barcelona já preveem idade mínima de 16 anos para condutores (sob pena de multa de 200 euros, ou R$ 1,2 mil) e proíbem o transporte de passageiros (multa de até 100 euros, ou R$ 638). ra (ots)