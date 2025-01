Transnístria, na Moldávia, implementa cortes de energia devido à interrupção do fornecimento de gás russo

No dia anterior, as autoridades ficaram alarmadas com uma “grave crise” com consequências “irreversíveis” depois que o fornecimento de gás russo para a Transnístria foi cortado na quarta-feira, no contexto da disputa financeira entre a Rússia e a Moldávia.

Até então, a Gazprom abastecia a Transnístria por meio da empresa local Tiraspoltransgaz, mas esta não pagava pelas entregas.

Como a Transnístria não é reconhecida pela comunidade internacional, a entidade secessionista enviou exigências de pagamento ao governo da Moldávia, aumentando a dívida da Moldávia com a Gazprom.