Testemunha-chave de assassinato de promotor paraguaio morre esfaqueado na prisão

O assassinato ocorreu no presídio de segurança máxima de La Picota por volta da meia-noite de quinta-feira. Foi registrada "uma briga dentro da cela 25", disse nesta sexta à Blu Radio o comandante-geral da polícia, Luis Salamanca.

Francisco Luis Correa, condenado por sua participação no assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci na Colômbia em 2022 e testemunha-chave do caso, morreu esfaqueado em uma prisão de Bogotá, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3).

As autoridades penitenciárias encontraram "o corpo de Francisco Luis Correa Galeano sem sinais vitais", acrescentou.

Correa, "um dos autores materiais do homicídio do promotor", foi assassinado com uma "arma branca", garantiu em um comunicado divulgado nesta sexta-feira o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (Inpec).

O Ministério da Justiça indicou que o Ministério Público colombiano "procedeu com as investigações correspondentes e o levantamento do corpo na cena".

Francisco Luis Correa foi condenado em maio de 2024 a seis anos e meio de prisão por sua participação no assassinato do promotor paraguaio. Ele foi acusado de recrutar o pistoleiro que disparou contra Pecci em uma praia enquanto ele estava em lua de mel com sua esposa grávida.