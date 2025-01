Síria restringe entrada de libaneses após confronto fronteiriço

As novas autoridades sírias impuseram restrições de entrada aos libaneses após um confronto na fronteira entre os dois países, indicou à AFP nesta sexta-feira (3) um responsável pela segurança geral do Líbano, sob anonimato.

Um responsável da Direção de Segurança Geral do Líbano declarou à AFP, de forma anônima, que a parte libanesa se viu "surpresa pelo fechamento da fronteira" para os libaneses, sem terem sido notificados com antecedência.

Uma fonte de segurança do principal posto de fronteira entre os dois países, Masnaa, disse à AFP que as autoridades sírias “adotaram novas medidas” para impedir que libaneses sem permissão de residência entrem no território sírio.

O funcionário, que pediu anonimato, acredita que os sírios podem estar respondendo a medidas semelhantes impostas pelo Líbano há algum tempo.

Esse é o primeiro incidente desse tipo desde que uma coalizão armada e dominada pelos islamistas tomou o poder na Síria, em 8 de dezembro.