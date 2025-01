Petróleo continua em alta e preços alcançam máximo em 2 meses

Em Nova York, o barril do tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em fevereiro subiu 1,13%, para 73,96 dólares. Por sua vez, o de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em março, subiu 0,76%, fechando em 76,51 dólares.

Os preços internacionais do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira (3) e conseguiram finalmente sair da faixa em que operam desde outubro, graças ao começo do novo ano e à esperança de uma evolução positiva na relação entre Estados Unidos e China.

Para Susannah Streeter, da consultoria Hargreaves Lansdown, os operadores ficaram satisfeitos com a redução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos anunciada na quarta-feira pela Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês) do país, embora a queda tenha sido menor que a esperada pelos analistas do mercado.

Essas reservas comerciais estão 3,6% menores que o nível desta mesma época no ano passado e não chegavam a um nível tão baixo como há dez anos.

"Estamos saindo desta faixa em que estivemos durante dois meses e agora estamos olhando para frente", comentou Stephen Schork, da firma Schork Group.