Peru e Chile mantêm alerta no litoral por possibilidade de ondas extremas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As ondas extremas vão atingir toda a costa do país, e terão menos força do que as que impactaram em 28 e 29 de dezembro o litoral de Equador, Peru e Chile, deixando três mortos, segundo a Marinha peruana.