Netanyahu autoriza viagem de delegação ao Catar para negociar cessar-fogo em Gaza

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta sexta-feira, 3, que o premiê autorizou uma delegação da agência de inteligência Mossad, da agência de segurança interna Shin Bet e dos militares a continuar as negociações no Catar por um acordo de cessar-fogo em Gaza.

O comunicado não forneceu mais detalhes, mas a mídia israelense revelou que a delegação partiria nesta sexta-feira.