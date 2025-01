Morre o escritor britânico David Lodge aos 89 anos

A editora destacou em comunicado a contribuição do escritor para a literatura inglesa, famoso por uma trilogia em que descreve ironicamente o ambiente acadêmico.

O escritor britânico David Lodge, duas vezes finalista do Booker Prize, um dos mais prestigiados prêmios literários de língua inglesa, morreu aos 89 anos, anunciou nesta sexta-feira (3) a sua editora, a Penguin Random House.

"A sua contribuição para a cultura literária foi imensa, tanto através da sua crítica como de seus romances magistrais e emblemáticos que já se tornaram clássicos", escreveu a sua editora, Liz Foley, no comunicado.

Em 1960, quando iniciou sua carreira profissional como professor, após concluir seus estudos de literatura na University College de Londres, publicou seu primeiro romance, "The Picturegoers".

"Estamos muito orgulhosos de suas conquistas e do prazer que sua ficção proporcionou a tantas pessoas", disse sua família no comunicado.

Foi com sua 'trilogia campus', que inclui seus romances "Changing Places: A Tale of Two Campuses" (1975), "Small World" (1984) e "Nice Work" (1988), que se tornou mais conhecido.

Inspirado na própria experiência como professor e na bolsa que obteve nos Estados Unidos, ele descreveu ironicamente o ambiente universitário nessas obras.

Várias de suas obras, incluindo dois dos romances de sua 'trilogia campus', foram adaptadas para séries de televisão.