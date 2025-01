Ministro britânico denuncia 'desinformação' de Musk em assuntos do Reino Unido

Um ministro do governo trabalhista britânico denunciou, nesta sexta-feira (3), que Elon Musk está "mal informado", um dia depois de o bilionário americano criticar as autoridades do Reino Unido pela forma como administraram um caso de exploração sexual.

Musk, o homem mais rico do mundo e aliado-chave do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou na quinta-feira no X um caso de exploração sexual de mais de 1.500 meninas no norte da Inglaterra entre 1997 e 2013, no qual as autoridades foram culpadas por não terem tomado providências.

"No Reino Unido, crimes graves, como o estupro, requerem a aprovação da acusação antes que a polícia possa acusar os suspeitos. Quem estava no comando da CPS (a procuradoria-geral britânica) quando as gangues de estupradores podiam explorar meninas sem enfrentar a justiça? Keir Starmer", escreveu.

"Deveriam ser organizadas novas eleições no Reino Unido", acrescentou.