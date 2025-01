França apreende mais de duas toneladas de cocaína em Le Havre

Um trabalhador portuário de 22 anos e um caminhoneiro de 41 foram indiciados nesta sexta-feira (3) após o descobrimento, no dia 30 de dezembro, de mais de duas toneladas de cocaína em um contêiner no porto de Le Havre, no noroeste da França, anunciou a Justiça francesa.

O ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, comemorou a apreensão na rede social X, afirmando que ela mostra que "a guerra contra o narcotráfico se intensifica dia após dia".