Flick se diz otimista em relação à situação de Olmo e Víctor

O técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, se mostrou otimista nesta sexta-feira (3) quanto à continuidade de Dani Olmo e de Pau Víctor no elenco, embora tenha reconhecido que não está satisfeito com a situação dos dois jogadores.

"Falei com os dois e a situação, claro, não é fácil. Mas estamos otimistas, eles querem jogar pelo Barça e ambos são muito bons e importantes para nós. Estou sempre otimista e também estou agora", disse Flick em entrevista coletiva antes do jogo válido pelos 16-avos de final da Copa do Rei contra o modesto Barbastro, da quarta divisão espanhola.