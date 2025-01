Exército israelense diz que interceptou mísseis e drones disparados do Iêmen

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (3), que interceptou um míssil e um drone procedentes do Iêmen, de onde os rebeldes huthis, que assumiram a responsabilidade pelos dois disparos, lançaram recentemente vários ataques contra Israel.

O míssil foi interceptado durante a noite, depois de entrar no território israelense, informou o Exército, acrescentando que estava examinando as informações sobre os destroços que caíram no centro do país, onde soaram sirenes de alerta.