Exército israelense afirma que dois 'projéteis' foram disparados do norte de Gaza

O Exército israelense afirmou, nesta sexta-feira (3), que dois "projéteis" foram disparados em direção a Israel a partir do norte de Gaza, onde trava uma guerra há mais de um ano com o movimento islamista palestino Hamas.

"Dois projéteis penetraram em território israelense a partir do norte da Faixa de Gaza. Um deles caiu perto do kibutz de Nir Am e o segundo em uma área não habitada. Não foi reportado nenhum ferido", indicou em um comunicado.