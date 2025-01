EUA aprova venda de mísseis ao Japão por U$S 3,6 bilhões

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (3), a aprovação de uma venda de até 1.200 mísseis ar-ar avançados e equipamentos relacionados ao Japão, um dos aliados mais próximos de Washington na Ásia, no valor de 3,6 bilhões de dólares (R$ 22,1 bilhões).

A presença cada vez mais forte da China em territórios disputados no Pacífico tem causado a ira do Japão nos últimos anos, o que levou Tóquio a reforçar seus laços de segurança com os Estados Unidos e outros países.